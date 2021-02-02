МИД РФ назвал поведение западных дипломатов по делу Навального постановочными акциями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поведение западных дипломатов и западных МИД по делу Алексея Навального является цепочной политических постановочных акций. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова во вторник, 2 февраля.

- Процесс был открытый, каждый желающий мог на него попасть. Однако это не имеет никакого отношения к нормальной дипломатической практике. Как вели себя сегодня западные дипломаты и то, что сейчас начинают строчить их МИД, необходимо рассматривать не только сегодняшним днем. Это целая цепочка политических постановочных акций, - сказала представитель внешнеполитического ведомства России в эфире телеканала «Россия 24».

Странам Запада следует не вмешиваться во внутренние дела РФ, а заниматься своими проблемами, добавила Мария Захарова.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Мосгорсуд принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный и приговорил блогера к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

После этого министерства иностранных дел Германии и Великобритании, а также Госдеп США призвали освободить оппозиционного блогера.

Напомним, на сегодняшнем суд присутствовали сразу несколько иностранных дипломатов из 13 стран и ЕС. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что их явка уже является вмешательством во внутренние дела России и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию.