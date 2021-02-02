Четыре станции метро в центре Москвы закрыли по требованию полиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре российской столицы по требованию правоохранительных органов закрыли четыре станции метро. На вход и выход пассажиров в настоящее время закрыты станции «Охотный Ряд», расположенная рядом с Манежной площадью, «Площадь Революции» и «Александровский сад» и «Театральная». Об этом во вторник вечером, 2 февраля, говорится в заявлении в Telegram-канале московского департамента транспорта.

- По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад», а также станция «Театральная». Поезда следуют мимо данных станций без остановок, - говорится в сообщении дептранса.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по решению правоохранительных органов Москвы также ограничили доступ на Красную площадь с вечера понедельника. В настоящее время главная площадь столицы временно закрыта для посещений.