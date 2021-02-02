Мария Захарова назвала вмешательством во внутренние дела поддержку Западом незаконных акций в РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Действия, которые в последнее время все чаще позволяют себе страны Запада, являются политической акцией и вмешательством во внутренние дела России. Об этом во вторник, 2 февраля, в эфире Радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Вся цепочка того, что себе позволяют наши западные партнеры – это вмешательство во внутренние дела нашей страны. И поддержка в соцсетях, и действия американских интернет-платформ, и открытые призывы посольств и официальных лиц Запада, которые четко ориентируют на участие в незаконных акциях граждан не своего государства. Все это следует рассматривать в комплексе, - подчеркнула она.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что российская сторона соблюдает все существующие нормы и правила. Мария Захарова добавила также, что следует отделять практику по защите прав собственных граждан от политических акций, которые являются частью спланированных мероприятий по вмешательству во внутренние дела суверенного государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Захарова также заявила, что призывы западных государств освободить Алексея Навального написаны под копирку и являются отрывом от реальности, и этим государствами следует не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься собственными проблемами.