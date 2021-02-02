Член Совфеда Владимир Джабаров: Приговор Навальному - дело российского суда, а не стран Запада Фото: REUTERS

Решение суда по делу Алексея Навального основано на законодательстве Российской Федерации, призывы западных стран освободить блогера – это вмешательство в дела российского судопроизводства и самой РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

- Не надо таким образом вмешиваться в суверенные дела России. Необходимо уважать закон, он действует не только в западных странах, но и в России. Суд ничего не скомпилировал, основывался на фактах, просто признал эти нарушения. Истерику следует прекратить, - подчеркнул сенатор в интервью изданию РИА Новости во вторник, 2 февраля.

Владимир Джабаров отметил, что приговор Навальному - дело российского суда, а не стран Запада, и решение российского суда основано на нарушении Навальным правил отбывания условного срока. Член Совфеда добавил, что Россия не позволяла себе таких заявлений, когда, к примеру, в Париже участников митингов «жёлтых жилетов» разгоняли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова говорила, что поведение западных дипломатов и западных МИД по делу Алексея Навального является цепочкой политических постановочных акций.