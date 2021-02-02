США готовят обвинения в адрес России "в очень быстром темпе" Фото: REUTERS

В США ведётся работа по оценке предполагаемых российских угроз, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, результаты будут готовы и объявлены в самое ближайшее время, сейчас работа идет "в очень быстром темпе".

Прайс также перечислил ряд обвинений против России, в том числе и хакерские атаки, дело блогера Алексея Навального, "вмешательство в американские выборы" и предполагаемые награды за головы солдат США в Афганистане. При этом представитель ведомства отметил изучение возможных ответов на это со стороны Штатов, несмотря на то, что российская сторона все эти обвинения отрицает.