Россия возобновляет международное авиасообщение из Кемерова и Петропавловска-Камчатского Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия возобновляет международное авиасообщение, которое ранее было приостановлено из-за распространения коронавирусной инфекции, еще из двух городов страны. Теперь полеты заграницу разрешены из аэропортов Кемерова и Петропавловска-Камчатского, сообщается 2 февраля на сайте правительства РФ.

В сообщении на сайте отмечается, что такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе covid-19.

- По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки штабом принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов Кемерова и Петропавловска-Камчатского, - говорится в тексте сообщения.