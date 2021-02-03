Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Минпромторг предложил выделять деньги на продукты нуждающимся россиянам

В ведомстве считают, что это будет более эффективно мерой, чем выделение продуктов питания
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Минпромторг предложил выделять деньги на продукты нуждающимся россиянам

Минпромторг предложил выделять деньги на продукты нуждающимся россиянам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минпромторг РФ выступил с предложением выделения денежных средств на продукты нуждающимся россиянам, сообщила пресс-служба ведомства.

Правительство страны сейчас ориентируется на долгосрочную комплексную поддержку российских семей. В связи с этим, мера по обеспечению граждан продуктами питания не является актуальной и не обсуждается.

В Минпромторг отметили, что ведомство в рамках исполнения поручения "дорожной карты" по реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ направит свое предложение в кабминистров по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в части обеспечения их продуктами здорового питания.

Также уточняется, что приведенные Минпромторгом меры поддержки населения были разработаны еще в 2016 году и актуализированы в конце прошлого года, пишут РИА Новости.