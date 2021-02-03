Минпромторг предложил выделять деньги на продукты нуждающимся россиянам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минпромторг РФ выступил с предложением выделения денежных средств на продукты нуждающимся россиянам, сообщила пресс-служба ведомства.

Правительство страны сейчас ориентируется на долгосрочную комплексную поддержку российских семей. В связи с этим, мера по обеспечению граждан продуктами питания не является актуальной и не обсуждается.

В Минпромторг отметили, что ведомство в рамках исполнения поручения "дорожной карты" по реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ направит свое предложение в кабминистров по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в части обеспечения их продуктами здорового питания.

Также уточняется, что приведенные Минпромторгом меры поддержки населения были разработаны еще в 2016 году и актуализированы в конце прошлого года, пишут РИА Новости.