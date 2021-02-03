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Прототип ракеты от SpaceX взорвался на испытаниях

Общая продолжительность полета устройства в Техасе составила 6 минут 26 секунд
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Прототип ракеты от SpaceX взорвался на испытаниях

Прототип ракеты от SpaceX взорвался на испытаниях

Фото: REUTERS

В США на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас) прототип американского космического корабля Starship вновь потерпел неудачу во время испытаний. Устройство взорвалось во вторник, 2 февраля, при посадке. Об этом стало известно из трансляции, которая велась на официальном сайте компании SpaceX.

На видео заметно, что прототип SN9 заходил на посадку не вертикально, а при касании его корпуса об асфальтированную площадку, космическое судно взорвалось.

- У нас получилось осуществить удачный запуск корабля на высоту 10 км. Мы продемонстрировали возможности переключения двигателей на посадочные топливные баки, а также проверили работу закрылок. Но нам предстоит еще поработать над системой посадки, - прокомментировал случившееся ведущий трансляции.

Напомним, корабль Starship планируется доработать для совершения полетов на Марс.