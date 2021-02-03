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Все стихийные акции пресечены в центре Москвы

Полиция и ОМОН остановили все несанкционированные акции протеста
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Все стихийные акции протеста пресечены в центре Москвы

Все стихийные акции протеста пресечены в центре Москвы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центральной части Москве 3 февраля пресечены все стихийные акции несанкционированного протеста. Сотрудники правоохранительных органов продолжают контролировать улицы столицы.

Последними местами, где блокировали участников несогласованных мероприятий, стали Неглинная улица и Кузнецкий мост, сообщают корреспонденты ТАСС. На некоторых улицах производили точечные задержания самых активных и агрессивных участников протеста.

Теперь полиция начинает снимать оцепление на Тверской улице и на прилегающих к ней территории.