Все стихийные акции пресечены в центре Москвы

Все стихийные акции протеста пресечены в центре Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центральной части Москве 3 февраля пресечены все стихийные акции несанкционированного протеста. Сотрудники правоохранительных органов продолжают контролировать улицы столицы.

Последними местами, где блокировали участников несогласованных мероприятий, стали Неглинная улица и Кузнецкий мост, сообщают корреспонденты ТАСС. На некоторых улицах производили точечные задержания самых активных и агрессивных участников протеста.

Теперь полиция начинает снимать оцепление на Тверской улице и на прилегающих к ней территории.