Джефф Безос сменит должность в компании Amazon

Бывший самый богатый человек планеты Джефф Безос, основатель американской корпорации Amazon, намерен покинуть свой пост генерального директора в 2021 году. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Однако совсем уходить из Amazon он не будет, а всего лишь займет должность исполнительного председателя совета директоров.

- Основатель и гендиректор Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров в третьем квартале 2021 года, - говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что его пост займет Энди Джесси.