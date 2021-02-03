Врач предупредила, о каких заболеваниях говорит неприятный запах изо рта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-терапевт Арина Жегалина предупредила, что такой простой признак, как неприятный запах изо рта или галитоз может намекать человеку о необходимости проверить свое здоровье.

По словам эксперта, лучше всего не игнорировать этот симптом, чтобы не усугублять ситуацию. Как правило, с таким признаком сталкивается около 70% людей. Из-за страхов и стеснения некоторые начинают испытывать стеснение при общении с окружающими, что ограничивают процесс контактирования с внешним миром. Все это в результате грозит привести к депрессии.

- Неприятный запах появляется, когда в ротовой полости скапливаются определенные химические вещества. В 90% случаев это бывает при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, - пояснила врач "Пятому каналу" (5-tv.ru)

Жегалина также предупредила, что этот симптом может сопровождать заболевания кишечного тракта, в частности заболевания желудка, кишечника и даже печени.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что галитоз может быть физиологическим или же патологическим. Однако провести тонкую грань между этими состояниями непрофессионалу сложно, даже врачи вынуждены прибегать к некоторым методам исследования. Поэтому при появлении галитоза у взрослых, его нужно рассматривать как признак патологии.