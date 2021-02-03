ЦБ РФ предложил варианты продления и сворачивания льготной ипотеки под 6,5% Фото: Влад КОМЯКОВ

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% в стране, поскольку наблюдаемый в РФ большой инвестиционный спрос на жилье приводит к потере программой социальной направленности.

При этом регулятор отметил, что в некоторых регионах, в частности там, где с более сложная ситуация на рынке жилья, ее можно оставить. Об этом РИА Новости заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.