Пушков заявил о стремлении украинских националистов войти в НАТО ради войны с Россией Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о желании украинских националистов развязать войну с Россией при помощи вступления в состав НАТО. Таким образом он ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Джо Байдену о интеграции страны в Североатлантический альянс.

- Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного - войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса, - написал Пушков в посте у себя в Twitter.