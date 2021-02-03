Почему заболевшие коронавирусом жалуются на слабость в руках, объяснил врач Фото: Александр ГЛУЗ

После любой болезни, тем более коронавирусной инфекции, организму человека требуется время на восстановление сил, которые были потрачены на борьбу с недугом. Однако перенесшие covid-19 начали жаловаться на слабость в руках. О том, почему так происходит и с чем это может быть связано, в интервью для kp.ru объяснил подполковником медицинской службы в отставке, врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский.

По мнению эксперта, в целом причин снижения тонуса мышц достаточно много. В частности роль здесь играет и температура, которая повышалась во время болезни.

- Из-за интоксикации вдруг все мышцы перестали включаться. Сил хватало дойти до туалета и обратно в кровать. А когда человек здоров, но какой-то орган продолжает слегка пошаливать, то снижение тонуса находим только в тех мышцах, которые имеют рефлекторную связь с этим органом, - рассказал Яблуновский.

В качестве примера эксперт привел кишечник, который рефлекторно связан с четырехглавой мышцей бедра. Так, если у условного гонщика случиться расстройство кишечника, то продолжение его участия в гонках будет под вопросом из-за снижения тонуса его основной мышцы.

- Что касается легких, то они рефлекторно связаны с дельтовидной и трапециевидной мышцами. Поэтому у переболевших коронавирусом с осложнением на этот орган тяжелее всего восстанавливаются мышцы верхнего плечевого пояса, особенно у теннисистов, волейболистов, ватерполистов, - объяснил доктор kp.ru.

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