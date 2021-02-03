На генконсульство РФ в Нью-Йорке напал вандал в маске

Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдеп США обеспечить безопасность дипмиссии после нападения неизвестного.

Сообщается, что вандал напал на здание во время "антироссийской акции" и испачкал фасад здания красной краской.

- В период с 14:00 до 20:00 у здания ведомства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. В результате, фасад и часть здания оказались испачканы красной краской, - сообщил РИА Новости представитель генконсульства.