Дерматолог рассказала, на какие проблемы организма указывают красные родинки Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Врач-дерматолог Олеся Маркелова предупредила россиян о возможных "сигналах" появления у человека красных родинок.

По словам эксперта, прежде всего такие проявления на теле говорят о проблемах с печенью. Однако часто люди путают эти родинки с любыми красными точками, которые могут быть связаны с сосудистыми нарушениями или аллергическими проявлениями.

- Самая первая причина, на которую следует обратить внимание, это, нарушение со стороны печени. Она страдает из-за разных факторов. Самый часто встречаемый - застой желчи, — рассказала Маркелова "Пятому каналу" (5-tv.ru).

Еще одной причиной появления необычных родинок может быть связана с проблемой токсичной нагрузкой среды. В частности, речь идет о ее загрязнении тяжелыми металлами и распространением вирусных инфекций.