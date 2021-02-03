Последние новости на утро 3 февраля 2021: Ряд украинских телеканалов прекратил вещание из-за санкций Зеленского

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 3 февраля 2021 года: На Украине целый ряд телеканалов прекратил вещание из-за санкций президента Владимира Зеленского. Глава государства ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о необходимости введения санкций против ряда украинских СМИ. Ограничения уже применены к телерадиокомпании «112 Украина», а также ее региональным каналам «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ». Кроме этого, выходы в эфир запрещены для компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Это связано с ведением властями Украины персональных санкций против депутата партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканала «Зик».

В Нью-Йорке на Генконсульство России произошло нападение неизвестного. Вандал в маске напал на здание во время "антироссийской акции" и испачкал фасад красной краской. Теперь Генконсульство РФ попросило Госдеп обеспечить безопасность дипмиссии после случившегося.

Сенатор Алексей Пушков заявил о желании украинских националистов развязать войну с Россией при помощи вступления в состав НАТО. Так он ответил на вопрос Зеленского, адресованный президенту США Джо Байдену об интеграции страны в Североатлантический альянс.

Банк России предложил варианты продления и сворачивания льготной ипотеки под 6,5%. Так, регулятор выступает за сворачивание программы из-за большого инвестиционного спроса на жилье. Это приводит к потере программой социальной направленности. Однако в регионах с более сложной ситуаций на рынке жилья низкую ставку по ипотеке сохранить можно.

За неделю в мире умерло рекордное число пациентов с коронавирусом - более 96 тысяч человек. Это является самым высоким показателем за все время пандемии. А вот, что касается заболеваемости covid-19, то в целом в мире уже третью неделю подряд наблюдается спад.

Бывший самый богатый человек планеты Джефф Безос, глава Amazon, намерен покинуть свой пост генерального директора в 2021 году. Он планирует занять должность исполнительного председателя совета директоров, а вместо него "рулить" корпорацией будет Энди Джесси.