Эксперт объяснил возможное смягчение санкций США по "Северному потоку – 2"

Новый президент США Джо Байден стремится наладить отношения с Германией и Европой, поэтому Вашингтон сменил риторику и решил сделать "какое-то послабление", заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

- Тем более понятно, что проект все равно будет реализован — просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать. Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление, - уточнил эксперт в беседе с НСН.

Пикин также отметил, что в обсуждении вопроса строительства "Северного потока - 2" для США не важен интерес Украины, а прохождение газопровода через украинскую территорию было нужнее Европе.

- А американцам, наоборот, – чем беднее Украина, тем проще на нее влиять. Я не уверен, что они сильно заинтересованы в сохранении транзита через Украину. Политически, может, они об этом говорят, но фактически они больше заинтересованы в слабой Украине, чтобы влиять на неё с помощью своих военных и политических рычагов, - считает директор Фонда энергетического развития.