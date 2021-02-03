В Пентагоне заявили, что США опасается ядерного конфликта с Россией или Китаем

В Пентагоне отметили, что "Китай представляет растущий вызов", а Россия "является угрозой на многих фронтах" Фото: REUTERS

Пентагон опасается, как и представители командования, возможного ядерного конфликта с Россией или Китаем и не хочет, чтобы противостояние между странами достигло такого масштаба, заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби во время брифинга.

- Глава Пентагона [Ллойд Остин] определенно рассматривает возможности и модернизацию ядерных сил в качестве приоритета. Он также заявил, что мы не хотим эскалации такого масштаба. Работа министра в том, чтобы защитить американских граждан. Это означает наличие широкого спектра возможностей, которые готовы к задействованию, что включает и стратегический ядерный потенциал, - ответил Кирби на вопрос одного из журналистов. Он процитировал высказывание главы Стратегического командования Вооружённых сил США Чарльза Ричарда о том, что кризисы в отношениях с Россией и Китаем могут привести к использованию ядерного оружия.

Джон Кирби также отметил, что "Китай представляет растущий вызов", а "Россия является угрозой на многих фронтах", и министр Ллойд Остин относится к этому серьёзно. Помощник главы Пентагона также сообщил, что вопрос включат в общий прогноз, пока Остин разрабатывает глобальный обзор ядерной политики.