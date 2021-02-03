Адвокат рассказал, как аферисты могут оформить квартиру на себя без ведома владельцев

Профессиональные аферисты могут переоформить чью-то личную квартиру на себя без ведома владельцев жилья, заявил адвокат Олег Сухов.

Специалист заявил в интервью агентству “Прайм”, что мошенники подделывают паспорта хозяина квартиры и подают от его имени заявление в Росреестр, а затем подписывают договор купли-продажи. Недвижимость переходит новому собственнику, а отстоять незаконность такой сделки очень непросто.

Кроме того, можно купить квартиру в новостройке, не оформить её сразу и в итоге узнать, что она уже не принадлежит покупателю. При разбирательстве в суде окажется, что, по информации в Росреестре, у квартиры уже другой собственник, а мошенники будут показывать в суде фальшивые документы о покупке квартиры.