Минэкономразвития предлагает ввести особый правовой режим в Крыму для защиты от санкций

Крым предложили защитить от санкций особым правовым режимом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство экономического развития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя. В нём ведомство предлагает сохранять конфиденциальность инвесторов от регионов России для защиты от западных санкций.

В Крыму создадут "особые административные районы", сообщает РБК, ссылаясь на проект закона от Минэкономразвития. Сейчас из-за опасений попасть под санкции многие федеральные компании отказываются от работы в Крыму, но создание ОАР поможет сохранить инвесторов анонимными и снизить риск ограничительных мер. Особые районы будут введены по всей территории Крыма, как и действующая свободная экономическая зона.

В 2017 году с подобным предложением выступа глава Крыма Сергей Аксенов.

Издание отмечает также, что для ведения бизнеса в Крыму компании из любых российских регионов должны будут заключить договор с правительствами Крыма и Севастополя, а также предоставить необходимый пакет документов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в 2021 году правительство России приняло решение дать дополнительные льготы крымским резидентам свободной экономической зоны.