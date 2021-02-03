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Экономика

Минэкономразвития предлагает ввести особый правовой режим в Крыму для защиты от санкций

Законопроект должен стимулировать инвестиции из других регионов, защищая их режимом анонимности
Ася КУЗНЕЦОВА
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Крым предложили защитить от санкций особым правовым режимом

Крым предложили защитить от санкций особым правовым режимом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство экономического развития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя. В нём ведомство предлагает сохранять конфиденциальность инвесторов от регионов России для защиты от западных санкций.

В Крыму создадут "особые административные районы", сообщает РБК, ссылаясь на проект закона от Минэкономразвития. Сейчас из-за опасений попасть под санкции многие федеральные компании отказываются от работы в Крыму, но создание ОАР поможет сохранить инвесторов анонимными и снизить риск ограничительных мер. Особые районы будут введены по всей территории Крыма, как и действующая свободная экономическая зона.

В 2017 году с подобным предложением выступа глава Крыма Сергей Аксенов.

Издание отмечает также, что для ведения бизнеса в Крыму компании из любых российских регионов должны будут заключить договор с правительствами Крыма и Севастополя, а также предоставить необходимый пакет документов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в 2021 году правительство России приняло решение дать дополнительные льготы крымским резидентам свободной экономической зоны.