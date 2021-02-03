Число привитых от коронавируса в мире превысило число заразившихся

Прививку от коронавируса получили в мире уже 104 миллиона человек Фото: REUTERS

Более 104 миллионов доз вакцины от коронавируса получили люди по всему миру, сообщается в результатах исследования Bloomberg. Издание ссылается на данные правительственных сайтов, пресс-конференций, публичных заявлений и интервью. Всего 104 миллиона вакцин получили жители 66 стран.

Агентство также сообщает, что с начала пандемии в мире коронавирусом заразились 103,8 миллиона человек. Первые три места по числу заболевших занимают США с 26 миллионами заразившимися, Индия, где заболели 10 миллионов, и Бразилия, где коронавирусом заразились уже девять миллионов человек.

Bloomberg также сообщает, что каждый день люди на планете получают 4,22 миллиона доз вакцины. При таких темпах вакцинации на достижение глобального иммунитет уйдут годы, однако, по данным агентства, скорость вакцинации постоянно растёт. Самые высокие показатели по числу привитых зафиксированы в США, Китае, странах Евросоюза, Великобритании, Израиле, Индии и Объединённых Арабских Эмиратах.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что за неделю в мире умерло рекордное число пациентов с коронавирусом.