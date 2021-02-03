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Захарова: США не нужны поводы для введения новых антироссийских санкций

Она отметила, что реакция Москвы на новые ограничения будет незамедлительной
Анастасия РЫШКОВА
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США не нужны поводы для введения новых антироссийских санкций, сказала Захарова.

США не нужны поводы для введения новых антироссийских санкций, сказала Захарова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США всегда найдут повод для ввода новых санкций против России. Так она прокомментировала заявление сенатора-республиканца Митта Ромни о введении санкций против "ответственных лиц" из-за ситуации с Алексеем Навальным.

"А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны - они их всегда найдут и придумают", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Захарова подчеркнула, что если США введет санкции против России, то реакция Москвы будет незамедлительна, но обдуманна.

"Надо действовать не агрессивно, а нужно действовать с умом. Это всегда намного полезнее и эффективнее. Отвечать [на введение санкций против России], безусловно, надо", - сказала она.

Напомним, что 2 февраля в Москве прошел суд по делу Алексея Навального. Оппозиционеру заменили условный срок на реальный. Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше". В суде присутствовали дипломаты тринадцати стран и ЕС.