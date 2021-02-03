Названы траты жителей мегаполисов на клининг и доставку продуктов Фото: Андрей АБРАМОВ

Стало известно, сколько денег жители мегаполисов тратят на бытовые услуги. В среднем на самые популярные услуги уходит 8,6 тысяч рублей из семейного бюджета.

Повышенным спросом пользуются клининговые услуги – их ищут чаще всего и заказывают два раза в месяц. На втором месте по популярности доставка продуктов из супермаркетов – заказывают один раз в 7-10 дней. На третьей строчке услуги няни - ими пользуются 2-3 раза в неделю.

Регионы, где активнее делегируют бытовые заботы:

Москва,

Санкт-Петербург,

Екатеринбург,

Новосибирск,

Казань.

Распределить бытовые хлопоты и высвободить свободное время стараются люди в возрасте от 25 до 40 лет. Делегирование обязанностей позволяет сэкономить до 29 часов в месяц. Такие данные озвучили аналитики сервисов «СберУслуги» и «СберМаркет», пишет газета «Известия».

Популярность бытовых сервисов особенно выросла в пандемию. Бизнес подстроился под запросы россиян на фоне введенных ограничений. По мнению замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, 2021 год будет более удачным для ведения бизнеса, пишет ФАН.

Ранее корреспондент kp.ru устроился домработником по вызову, но после первого же заказа потерял работу. Зато теперь Андрей Абрамов знает, почему московские клининговые компании не берут на работу мужчин.