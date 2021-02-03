Действия ОМОНовца, ударившего журналиста дубинкой, проверят в Росгвардии

В отношении росгвардейца, ударившего оператора на акции в Москве, проведут проверку Фото: REUTERS

Во время акции протеста в Москве 2 февраля сотрудник ОМОНа дважды ударил дубинкой журналиста в опознавательном жилете "Пресса". Росгвардия проведет в отношении сотрудника проверку, сообщил источник ТАСС.

Выяснилось, что пострадавший - оператор YouTube-канала Real View Федор Худокормов. В соцсетях появилось видео, как ОМОНовец ударил 19-летнего журналиста дубинкой, когда тот снимал на видео задержание протестующих.

- Будет проведена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка, - сообщил источник агентству.

Худокормов заявил изданию Daily Storm, что намерен подать заявление в полицию. Он также рассказал, что просил сотрудника ОМОНа не толкать его.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, третья с начала года акция в поддержку политика Алексея Навального прошла в городах России вчера, 2 февраля, после вынесения приговора суда. Проведение всех трёх акций было запрещено властями из-за пандемии коронавируса.

Во вторник Навального приговорили к 3 годам 6 месяцам заключения в колонии общего режима, заменив на реальный условный срок по делу Ив Роше 2014 года.