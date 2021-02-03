В России за сутки выявили 16 474 новых случая коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни.

Болезнь зафиксирована в 85 регионах страны. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 822 человека. За весь период пандемии выявлено 3 901 204 случая коронавируса. Специалисты провели более 100 миллионов тестов.

Ранее специалисты заявляли, что Россия выходит на плато по эпидемиологической ситуации в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается устойчивый иммунитет половины горожан к коронавирусу.

С 18 января, согласно указу президента России Владимира Путина в стране началась массовая вакцинация населения. Прививка выполняется препаратом "Спутник V", который был разработан центром имени Гамалеи.