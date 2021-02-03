Диетолог Дюваль объяснила, почему питьевой йогурт не подходит для здорового питания

Нарушение температурного режима хранения очень пагубно для кисло-молочной продукции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-диетолог Анжелика Дюваль объяснила, почему питьевые йогурты не имеют отношения к здоровому питанию и с какими проблемами можно столкнуться, регулярно приобретая данный продукт.

- Дело не в нарушении технологии производства. Многие исследования показывают, что питьевые йогурты готовятся без всякой химии, но часто магазины нарушают температурный режим хранения, - говорит Дюваль в беседе с Ридусом.

Именно этот факт отражается на качестве кисло-молочной продукции. Она очень чувствительна к перепаду температур.

- В результате в продукте может развиться патогенная среда, вплоть до различных кишечных палочек. К сожалению, почти все питьевые йогурты при попадании к потребителю не соответствуют составу, указанному на упаковке, - объясняет диетолог.

Она отметила, что подобная продукция не является обязательной для здорового питания, а порой даже опасна, так как в ней содержится сахар.

- Даже если сахар не указан на этикетке, то фрукты, входящие в состав, наверняка вымачивались в сахарном сиропе. К тому же, при изготовлении добавляют сиропы, крахмалы. Это все вредно. Патогенные бактерии питаются в нашем организме именно сладкой средой, - заключила эксперт.

Врач предположила, что питьевые йогурты могут приводить к дизбактериозам и снижению общего иммунитета, так как ухудшается качество микрофлоры.

К тому же, сладкие напитки дают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и печень, а также способствуют набору лишнего веса.

- Если же отказаться от питьевого йогурта не получается, то пусть это будет десерт. Тогда вред можно немного минимизировать, - говорит Анжелика Дюваль.