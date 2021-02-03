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Введение новых санкций будет зависеть от обстановки в России, заявил политолог

У стран Запада до сих пор нет единой позиции по ситуации с Навальным
Анастасия РЫШКОВА
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У стран Запада до сих пор нет единой позиции по делу Навального.

У стран Запада до сих пор нет единой позиции по делу Навального.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк рассказал о возможности ввода новых санкций против РФ из-за дела российского блогера Алексея Навального.

Он отметил, что у стран Запада до сих пор нет единой позиции по этой теме.

"Не был отменен визит Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию, а накануне в Москву приезжала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Таким образом, пока, если говорить об угрозах введения каких-то санкций в отношении России, то "гора родила мышь". Поживем - увидим, но никаких конкретных мер в отношении физических или юридических лиц России в связи с делом Навального принято не было", - заявил российский политолог РИА Новости.

Напомним, что 2 февраля в Москве прошел судебный процесс по делу Алексея Навального. Суд принял во внимание год домашнего ареста. Навальный проведет в тюрьме 2 года 8 месяцев. Ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его.

МИД РФ посоветовал другим государствам не вмешиваться во внутренние процессы России. На заявление США о возможном вводе новых санкций из-за дела Алексея Навального, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Западу не нужен повод для ввода новых ограничений. Если санкции будут все же введены, то реакция Москвы будет незамедлительной.

Алексей Навальный: досье KP.RU