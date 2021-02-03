Введение новых санкций будет зависеть от обстановки в России, заявил политолог

У стран Запада до сих пор нет единой позиции по делу Навального. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк рассказал о возможности ввода новых санкций против РФ из-за дела российского блогера Алексея Навального.

Он отметил, что у стран Запада до сих пор нет единой позиции по этой теме.

"Не был отменен визит Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию, а накануне в Москву приезжала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Таким образом, пока, если говорить об угрозах введения каких-то санкций в отношении России, то "гора родила мышь". Поживем - увидим, но никаких конкретных мер в отношении физических или юридических лиц России в связи с делом Навального принято не было", - заявил российский политолог РИА Новости.

Напомним, что 2 февраля в Москве прошел судебный процесс по делу Алексея Навального. Суд принял во внимание год домашнего ареста. Навальный проведет в тюрьме 2 года 8 месяцев. Ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его.

МИД РФ посоветовал другим государствам не вмешиваться во внутренние процессы России. На заявление США о возможном вводе новых санкций из-за дела Алексея Навального, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Западу не нужен повод для ввода новых ограничений. Если санкции будут все же введены, то реакция Москвы будет незамедлительной.