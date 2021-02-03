Две трети россиян признались, что используют ненормативную лексику на работе

Стало известно, как часто россияне матерятся на работе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне рассказали, как часто используют нецензурную лексику на работе, и как к этому относится их начальство. Оказалось, что семь из десяти жителей России (73%) могут позволить себе выругаться на рабочем месте. При этом 10% сообщили, что делают это постоянно, а вот 63% - очень редко.

Согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру», у 43% опрошенных руководство никак не реагирует на то, что сотрудники позволяют себе материться на рабочем месте. Другие 40% сообщили, что начальство делает замечание тем, кто позволяет себе употреблять нецензурную лексику, передает RT.

Еще 9% признались, что за мат на работе у них можно получить дисциплинарное наказание, еще 4% отметили, что за такое поведение грозит выговор, а еще столько же – что за ненормативную лексику им грозит увольнение.

Всего в опросе приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех регионов РФ, передает Москва 24.