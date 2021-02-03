Украинская оппозиция инициирует импичмент Зеленскому

Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Раде инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил народный депутат и сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Он также заявил, что в ближайшее время партия проведёт чрезвычайный съезд, чтобы определить дальнейшие шаги. Его заявление опубликовано на сайте украинского парламента.

- Сегодня впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены сразу три ведущих телеканала. <...> Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной, - заявил Рабинович во время своего выступления на трибуне Верховной Рады.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что украинский медиасервис Megogo прекратил вещание телеканалов "112" и ZiK после введения санкций Владимиром Зеленским. Затем руководитель NewsOne Юрий Буряк сообщил об отключении его канала, также внесённого в санкционный список.