Клинцевич посоветовал серьезно отнестись к заявлению США о ядерной войне с Россией Фото: REUTERS

Российский политик и общественный деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич посоветовал серьезно отнестись к заявлению Пентагона о возможной ядерной войне с Россией или Китаем.

Такая позиция была высказана главой Стратегического командования США адмирал Чарльзом Ричардом в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института США. Он отметил, что на подобные шаги Америку толкают «агрессивная» политика Москвы и Пекина, которые «торпедируют международные нормы».

В своей оценке Франц Клинцевич подчеркнул, что «агрессивная риторика — это не просто слова, это проявление психологии Соединенных Штатов».

- Цель США всегда одна и та же: установить свое абсолютное доминирование в мире, - отметил политик в беседе с ФАН.

В то же время, он акцентировал внимание, что США прикрываются подобными заявлениями и наращивают свой военный потенциал у российских границ.

- Но такие заявления ведут к западное общественное мнение к агрессии против нашей страны. Как только они почувствуют нашу слабину, то немедленно применят оружие, в том числе ядерное, - допускает политик.

Но сегодня ситуация отличается от той, что была во времена гонки вооружений. Российское оружие технологически превосходит американское примерно на 15лет.

- Поэтому мы готовы дать отпор любым провокациям и сделать все, чтобы не допустить ядерного конфликта, губительного для всего человечества, - заключил Франц Клинцевич.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек склонен думать, что подобное заявление американского военного - это "очередной спич для прессы".

Единственная цель, которую преследует данное сообщение - это увеличение военного бюджета, пишет RT.