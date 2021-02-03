МИД РФ: Нарастающая военная активность в Арктике может вернуть мир к холодной войне

Нарастающая военная активность в Арктике может вернуть мир к холодной войне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов оценил вероятность возврата мира к холодной войне.

Сейчас фиксируется рост военной активности в регионе, а также переход некоторых государств к политике военного сдерживания и стремления распространить на Арктику зону ответственности Североатлантического альянса.

"Такое развитие, наряду с пробуксовкой разоруженческих треков и ослаблением мер доверия, может отбросить нас на несколько десятилетий назад к временам холодной войны", - подчеркнул Корчунов в комментарии РИА Новости.

Он также отметил попытки некоторых стран перенести свои конфликты на арктический регион, что подрывает "международное арктическое сотрудничество".

Специалист подчеркнул, что судьба Арктики во многом зависит от удачного диалога сразу нескольких стран по вопросу выстраивания международного сотрудничества, а также от "Арктической восьмерки", которая должна соблюдать все правила сотрудничества, включая и военное.