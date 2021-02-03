Депутат Руслан Бальбек назвал заявление США о ядерной войне с Россией «спичем для прессы»

В Госдуме отреагировали на заявление США о ядерной войне с Россией Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме ответили на заявление главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о вероятности ядерной войны между Америкой и Россией. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал слова американского адмирала «очередным спичем для прессы».

Бальбек добавил, что в заявлении Ричарда нет никакой новости, но есть мысль об увеличении оборонного бюджета в Штатах.

«И в период пандемии отвлечь население очередными якобы угрозами со стороны России — хороший повод требовать у конгресса денег… Так что ничего не ново в нашем мире. Раньше пугали советской угрозой, теперь — российской, а под лозунгом заботы о стране бюджет Пентагона вырос до неимоверных размеров», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее Чарльз Ричард выпустил статью, в которой оценил вероятность ядерной войны между США и Россией или Китаем. Американский адмирал отметил, что Москва и Пекин «начали проводить агрессивную политику», и Вашингтон обязан предпринять ответные действия ради безопасности своих граждан, передает Пятый канал.