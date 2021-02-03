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Коронавирус Covid-19

Дмитрий Медведев: Москва ожидает расширения списка стран, одобривших российскую вакцину

Более 90 млн доз "Спутника V" планируют произвести к концу первой половины года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Медведев сообщил, что Россия ожидает увеличения списка стран, которые одобрят российскую вакцину

Медведев сообщил, что Россия ожидает увеличения списка стран, которые одобрят российскую вакцину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ожидает в ближайшее время расширения списка стран, одобривших российскую вакцину от коронавируса, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что к концу первой половины 2021 года планируется произвести более 90 миллионов доз вакцины "Спутник V", а во второй половине года в России будут производить пять миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" каждый месяц.