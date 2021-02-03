СК задержал участника акции в Москве, распылившего газ в сотрудника Росгвардии

СК задержал молодого человека, распылившего газ в сотрудника Росгвардии на акции 31 января в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СК задержал молодого человека, распылившего газ в сотрудника Росгвардии на акции 31 января в Москве.

"23-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В ходе допроса он полностью признал свою вину", - сообщили в СК журналистам ТАСС.

Инцидент произошел на несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади.

Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что ранее следственный комитет завел шесть дел по факту нападения на сотрудников силовых структур и причинение им вреда на незаконных акциях сторонников Алексея Навального 23 января. В ходе митинга пострадали 39 силовиков, была повреждена машина спецслужб, ее водителю выбили глаз.