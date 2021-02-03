Зеленский объяснил санкции против телеканалов на английском. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции, введенные против телеканалов.

Он отметил, что это борьба с пропагандой, мешающей стране на пути к Евросоюзу, и добавил, что активно поддерживает свободу слова.

«Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая мешает Украине на пути к Европейскому союзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», – написал глава государства пост на английском в своем Twitter.

Ранее, 2 февраля Владимир Зеленский своим указом ввел на пять лет санкции в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Руководство телеканалов обвинило президента в «политической расправе над неугодными СМИ». Вещание было прекращено.

В свою очередь партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Владимиру Зеленскому.