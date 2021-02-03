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Общество

Песков объяснил действия силовиков в отношении протестующих

В Кремле попросили "объективно оценивать" применение силы к участникам акций протеста
Ася КУЗНЕЦОВА
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Протестная активность в России - это нормально, но она не должна быть несанкционированной, такие проявления должны пресекаться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что полиция повела себя таким образом в отношении протестующих вчера, 2 февраля, поскольку видела в акции "потенциальные угрозы".

- Правоохранители на незаконных акциях выполняют свои функции по обеспечению безопасности во избежание худших последствий, а случаи применения ими силы нужно объективно оценивать, - считает Дмитрий Песков.