СК предъявил экс-губернатору Фургалу обвинение в окончательной редакции. Фото: Александра ШОПЕНКО

Следственный комитет 3 февраля предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции.

Он проходит по делу о заказных убийствах в середине 2000-х годов.

"Ему инкриминируется совершение преступлений... "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой", - сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, что Сергей Фургал был арестован по подозрению в совершении убийства. СК полагает, что он является организатором преступной группировки, устроившей покушение на Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.

В СК отмечают, что причастность Сергея Фургала к этим преступления удалось установить в результате проведения следственной работы прошлых лет.

Ведомство считает, что экс-губернатор попытался учинить физическую расправу над конкурентом, занимающийся так же, как и Фургал, пунктами приема металла в Амурской области, а именно над Александром Смольсковым. Отмечено, что гранаты в помещение, где находился бизнесмен кинул Марат Кадыров.

Фургал и Мистрюков из-за длительного конфликта вокруг железобетонного завода также организовали убийство Зори. Он был расстрелян за один день до вынесения судом решения по спорному имуществу.

В начале 2000-х было недостаточно доказательств вины по факту нападения и убийства и уголовное дело было временно прекращено. В это же время своих компаньонов в преступлении заподозрил Олег Булатов, который являлся бывшим сотрудником полиции.

Опасаясь доноса от компаньона, Фургал и Мистрюков вновь организовали жестокую расправу.