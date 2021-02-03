В Росстате назвали регионы, где жители имеют больше свободного времени Фото: Олег ЗОЛОТО

В Росстате посчитали, сколько свободного времени остается у россиян, если отбросить работу, сон и бытовые заботы. Оказалось, что в одних регионах свободным остается более 6 часов, а в других чуть меньше четырех.

Регионы, где у жителей больше свободного времени:

Мужчины:

Ингушетия - 6 часов 45 минут,

Дагестан - 5 часов 53 минуты,

Чечня - 5 часов 53 минут,

Москва - 4 часа 44 минуты.

Женщины:

Северная Осетия - 4 часа 35 минут,

Ингушетия - 4 часа 33 минуты,

Карачаево-Черкесия - 4 часа 32 минуты,

Москва - 4 часа 9 минут.

Регионы, где у жителей меньше свободного времени:

Мужчины:

Ямало-Ненецкий автономный округ - 3 часа 41 минута,

Бурятия - 3 часа 46 минут,

Астраханская область - 3 часа 48 минут.

Женщины:

Хабаровский край - 3 часа 2 минуты,

Ханты-Мансийский автономный округ - 3 часа 3 минуты,

Ямало-Ненецкий автономный округ - 3 часа 5 минут.

В среднем свободное время у мужчин в России составляет в среднем 4 часа 25 минут в день, у женщин — 3 часа 42 минуты.

Если свободное время в дефиците, то нужно определить повседневные дела, которые забирают его патологически много.

- Много времени уходит на быт - можно делегировать часть дел домочадцам. Круглые сутки на работе, оцените, что возможно передать сотрудникам. Высвободившееся время направить на решение важных задач, которые помогут капитализировать бизнес, - отметила в беседе с NEWS.ru Марианна Лукашенко, эксперт-консультант по тайм-менеджменту.