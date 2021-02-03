Лавров назвал истерикой позицию Запада по делу Навального. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил позицию Запада по делу российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 3,5 годам колонии. Он отметил, что все что освещается на Западе имеет специфичный характер и выглядит однобоко.

"Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд вынес Алексею Навальному приговор по делу компании "Ив Роше". Оппозиционер приговорен к 3,5 года колонии общего режима. На заседании присутствовали дипломаты 13 стран и ЕС.

Вскоре после оглашения судьей приговора США, Германия, Франция и Великобритания призвали российские власти освободить оппозиционера.

Ранее Мария Захарова заявила, что явка представителей иностранных посольств - это вмешательство во внутренние дела РФ.