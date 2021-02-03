"Газпром" планирует отказаться от сбыта газа в Дагестане в пользу единого оператора

"Газпром" хочет отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корпорация "Газпром" планирует отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане, а также создать в регионе единого оператора в форме федерального казенного предприятия (ФКП). Об этом сообщила газета "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо главы "Газпрома" Алексея Миллера к председателю правительства России Михаилу Мишустину.

"Ъ" также отмечает, что с помощью такого решения корпорация хочет избежать убытков, связанных с работой в Дагестане. Алексей Миллер также заявил в письме к главе кабмина, что жители региона задолжали региональным газовым компаниям 14,9 миллиарда рублей по состоянию на 1 октября 2020 года.

Газета отмечает, что Миллер предложил передать в безвозмездное пользование ФКП газораспределительные сети, которые принадлежат Дагестану и муниципалитетам. "Газпром" может продолжить поставки газа в Дагестан через прямой договор между "Газпром межрегионгазом" и ФКП.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что "Газпром" допустил приостановку реализации или полную отмену проекта "Северного потока-2" на фоне политических рисков.