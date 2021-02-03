Аналитики объяснили, почему банки стали массово отказывать россиянам в ипотечных кредитах Фото: Shutterstock

Банки стали массово отказывать клиентам в ипотечных кредитах. Причина в том, что доля ежемесячных платежей в семейном бюджете по потребительским кредитам выросла до 60 процентов, а по ипотеке – до 51%. В итоге до 40% заявок получают отрицательный результат.

Основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров отметил, банки стали тщательнее оценивать финансовое положение заемщиков. При этом доходы россиян в 2020 году снизились, а уровень долговой нагрузки возрос. Все это заставляет несколько раз мониторить финансовое положение дел.

- Данные о долговой нагрузке имеют ключевую роль. Ипотека предполагает стабильные многолетние выплаты, поэтому важны официальная работа и стабильная зарплата, - заключает Назаров.

В свою очередь старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает поведение банков вполне логичным в сложившейся экономической ситуации.

Если раньше кредитные организации «зашивали» свои риски в процентную ставку, то сегодня это почти невозможно. На фоне роста неплатежей и объема просрочек приходится быть особенно внимательным.

- Пока еще ситуация нестабильная. Поле для расширения собственного заработка маленькое и поэтому. Банки понимают, что обслуживать кредит становится сложнее, поэтому идут отказы, - заключила аналитик в беседе с ФАН.

Сейчас в России действует программа льготного ипотечного кредитования. Планируется, что летом она завершится и это несколько подкорректирует рынок жилья.

Эксперты полагают, что основой процент отказов сегодня идет именно по льготной ипотеке. С ее отменой ситуация изменится, как изменятся и ставки по кредитам.

- Люди хотят успеть взять кредит под минимальный процент, но надо помнить, что такие условия распространяются далеко не на все объекты. Средняя ставка сегодня составляет 9 процентов, именно такой она и будет после завершения программы господдержки, - заключил в беседе с ОТР Лазарь Бадалов, доцент Департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ.