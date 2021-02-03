«Спутник V» зарегистрировали в Никарагуа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрили для применения и зарегистрировали в Никарагуа. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

- Накануне в Никарагуа зарегистрировали отечественную вакцину «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, то есть без проведения дополнительных клинических исследований в Никарагуа, - сообщил он в интервью телеканалу Sky News.

Таким образом, российская вакцина, разработанная центром имени Гамалеи зарегистрирована уже в шести странах Латинской Америки. В общей сложности «Спутник V» одобрили уже в 18 государствах, в том числе в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике.

Напомним, сегодня заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Москва ожидает в ближайшее время расширения списка стран, одобривших российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

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