Пушков ответил на статью американского адмирала об угрозе ядерного конфликта с Россией и Китаем

Пушков дал совет Пентагону, допускающему ядерную войну с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета федерации Алексей Пушков в ответ на статью американского адмирала Чарльза Ричарда призвал Пентагон думать о том, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как Соединённые Штаты "могут спровоцировать его применением обычных вооружений". В своей статье Чарльз Ричард допустил возможность ядерного конфликта с Россией или Китаем.

Сенатор также считает, что в Вашингтон до сих пор не понимают, что такое ядерная война.

- В Пентагоне лучше бы думали, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как США могут спровоцировать его применением обычных вооружений. Там до конца не понимают, что такое ядерная война. Пусть фильмы хоть посмотрят - «На следующий день», скажем. Необходимый ядерный ликбез, - сказано в сообщении в Twitter Пушкова.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби заявил об опасениях Пентагона и представителей командования о возможном ядерном конфликте с Россией или Китаем.