Наталья Касперская предупредила о цифровой «Фукусиме» из-за сбора персональных данных Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбор персональных данных в сети интернет «кем попало» постепенно может привести к цифровой «Фукусиме». Об этом в среду, 3 февраля, предупредила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Эксперт напомнила, что в российской Конституции присутствует норма о защите частной жизни граждан, а также тезис о том, что государство обязано защищать данные своих жителей. Однако в законодательстве страны данные вопрос пока что никак не регламентируется. В связи с этим Наталья Касперская отметила необходимость разработки законов о цифровой идентичности граждан России, а также о праве на тайну идентичности и об обороте данных пользователей интернета.

- В России должен появиться большой цифровой кодекс. Власти должны защищать как тайну частной жизни граждан и сдерживать тех, кто пытается засунуть россиян в электронные концлагеря. Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые «Фукусимы», - подчеркнула эксперт в интервью газете «Известия».

Накануне Наталья Касперская оценила угрозы отключения Рунета от глобальной сети. Эксперт подчеркнула, что, чтобы не остаться без интернета нужно обеспечить дублирующую систему корневых серверов, которые должны контролироваться российскими специалистами и защищаться российскими системами шифрования.