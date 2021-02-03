Украинский политолог объяснил, почему Зеленскому пока не грозит импичмент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак объяснил, грозит ли импичмент президенту Владимиру Зеленскому. Инициатива принадлежит фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь». Они намерены инициировать объявление импичмента президенту Украины после его решения закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Политолог уверен, что подобная процедура действующего главе государства пока не грозит, хотя бы потому, что импичмент – это очень сложное решение. Поэтому пока говорить о том, что Зеленский может покинуть свой пост в связи с данным событием – преждевременно.

-Есть оговоренные в Конституции причины - чтобы применить их к Зеленскому, надо постараться. Потом нужно собрать достаточно большое количество голосов, которое пока вряд ли смогут собрать, - рассуждает политолог в беседе с Rt.

Он отметил, что устроить импичмент по инициативе оппозиционных сил вряд ли удастся. Для этого они должны иметь мощную поддержку общества и политический вес. К тому же, важна реакция западного сообщества на решение Владимира Зеленского.

- Вряд ли у оппозиции что-то получится, - заключает политолог.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что украинский медиасервис Megogo прекратил вещание телеканалов "112" и ZiK после введения санкций Владимиром Зеленским. Затем руководитель NewsOne Юрий Буряк сообщил об отключении его канала, также внесённого в санкционный список.