Иммунолог оценил публикацию The Lancet об эффективности вакцины "Спутник V" Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне известный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третей фазы испытаний "Спутника V". Исследования ученых показали, что российская вакцина эффективна на 91,6%. А у добровольцев старше 60 лет и того больше - 91,8%. Что значат эти цифры и как их стоит расценивать, объяснил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

- Безусловно, такого рода публикации в столь престижных журналах добавляют ценности продукту и повышают доверие к нему, - заявил Крючков в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом надо понимать, что это промежуточные результаты по третьей фазе. Сам период наблюдений был очень коротким - от одного месяца до трех с момента введения второй дозы вакцины. Поэтому, если мы говорим о полугодовом или годовом эффекте, то цифры, конечно же, будут ниже. Николай Крючков полагает, что даже если они понизятся до 60-65%, это все равно можно считать очень высоким результатом.